Nagyon kíméletes és lágy zuhany kedvencünknek. A kúpos sugarú fúvóka még kímélőbb tisztításra alkalmas háziállatok, pl. kutyák tappancsának tisztítására. Ideális séták után, mielőtt a kutya beszáll az autóba, és belép a házba vagy lakásba. A fúvóka alacsony nyomású vízfolyamot hoz létre (összehasonlítható a csapból származó vízfolyammal), és ezért teljesen biztonságos állatok számára.