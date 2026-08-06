Kúpos fúvóka
Tisztítsa meg kis kedvencét gyorsan és egyszerűen a kúpos fúvókával. A mosó indítópisztolyára felszerelve kíméletes zuhanyban lehet része kisállatunknak.
Nagyon kíméletes és lágy zuhany kedvencünknek. A kúpos sugarú fúvóka még kímélőbb tisztításra alkalmas háziállatok, pl. kutyák tappancsának tisztítására. Ideális séták után, mielőtt a kutya beszáll az autóba, és belép a házba vagy lakásba. A fúvóka alacsony nyomású vízfolyamot hoz létre (összehasonlítható a csapból származó vízfolyammal), és ezért teljesen biztonságos állatok számára.
Jellemzők és előnyök
KúpsugárMeglehetősen kellemes zuhanyfolyam
KíméletesÉrzékeny állatok és kutyák fürdetéséhez
A pisztolyhoz csatlakoztathatóEgyszerű fúvókacsere
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|48 x 29 x 29
Alkalmazási területek
- Kisállatok / kutyák