Kúpos fúvóka

Tisztítsa meg kis kedvencét gyorsan és egyszerűen a kúpos fúvókával. A mosó indítópisztolyára felszerelve kíméletes zuhanyban lehet része kisállatunknak.

Nagyon kíméletes és lágy zuhany kedvencünknek. A kúpos sugarú fúvóka még kímélőbb tisztításra alkalmas háziállatok, pl. kutyák tappancsának tisztítására. Ideális séták után, mielőtt a kutya beszáll az autóba, és belép a házba vagy lakásba. A fúvóka alacsony nyomású vízfolyamot hoz létre (összehasonlítható a csapból származó vízfolyammal), és ezért teljesen biztonságos állatok számára.

Jellemzők és előnyök
Kúpos fúvóka: Kúpsugár
Kúpsugár
Meglehetősen kellemes zuhanyfolyam
Kúpos fúvóka: Kíméletes
Kíméletes
Érzékeny állatok és kutyák fürdetéséhez
Kúpos fúvóka: A pisztolyhoz csatlakoztatható
A pisztolyhoz csatlakoztatható
Egyszerű fúvókacsere
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Méretek (H × Sz × M) (mm) 48 x 29 x 29
Alkalmazási területek
  • Kisállatok / kutyák