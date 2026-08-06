KV 4 csempetörlő kendő
A csempetörlő kendő tökéletesen megfelel a csempék hasadékaiban és a hézagjaiban megbúvó szennyeződésének tisztítására a súroló és nedvszívó szálainak köszönhetően. Könnyedén rögzíthető tépőzárral a rezgő akkumulátorral működtetett KV 4 törlőhöz.
A KV 4 csempetörlő kendő könnyedén csatlakoztatható a rezgő akkumulátorral működtetett KV 4 ablaktörlőhöz tépőzáras rögzítés segítségével. A súroló és nedvszívó szálak okos kombinációjának köszönhetően a szennyeződés optimálisan fellazul és felszívódik. A kiálló és súroló szálak a felületekhez igazodva gyorsan és maradványok nélkül eltávolítják a csempéken, a hasadékokban és a hézagokban lévő makacs szennyeződéseket, mint például a szappanmaradványokat.
Jellemzők és előnyök
Horog és hurok alapú rögzítés.
Mosható
- 60 ° C-on mosható, újrahasználható.
Kiálló, súroló szálak
- Tökéletes hasadék- és hézagtisztítás.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|2
|Szín
|Fehér
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|261 x 106 x 12
Alkalmazási területek
- Csempék