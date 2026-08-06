A KV 4 csempetörlő kendő könnyedén csatlakoztatható a rezgő akkumulátorral működtetett KV 4 ablaktörlőhöz tépőzáras rögzítés segítségével. A súroló és nedvszívó szálak okos kombinációjának köszönhetően a szennyeződés optimálisan fellazul és felszívódik. A kiálló és súroló szálak a felületekhez igazodva gyorsan és maradványok nélkül eltávolítják a csempéken, a hasadékokban és a hézagokban lévő makacs szennyeződéseket, mint például a szappanmaradványokat.