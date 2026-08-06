KV 4 kendő csomag
Nagy teljesítményű törlőkendő, csempetörlő kendő és puha kendő kombinációja egy csomagban. Könnyen rögzíthető a rezgő akkumulátorral működtetett KV 4 törlőhöz tépőzáras rögzítés segítségével. Ideális minden felülethez.
Optimális tisztítás: A törlőkendőt, csempetörlő kendőt és puha kendőt tartalmazó készlet minden felülethez megfelelő terméket kínál. A kendők tépőzáras rögzítéssel könnyedén felhelyezhetők a rezgő akkumulátorral működtetett KV 4 ablaktörlőre. Ezzel a készlettel eltávolíthatja az enyhe és a makacs szennyeződéseket is, valamint megtisztíthatja a kényes és robusztus felületeket is. További előnyük: a kendők moshatók és a tisztítás után azonnal használhatók.
Jellemzők és előnyök
Egyszerű rögzítés és eltávolítás.
Mosható
- 60 ° C-on mosható, újrahasználható.
Speciális törlőkendők
- Tökéletes minden felületre.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|3
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|261 x 106 x 12
Alkalmazási területek
- Karcálló felületek
- Kényes felületek