Optimális tisztítás: A törlőkendőt, csempetörlő kendőt és puha kendőt tartalmazó készlet minden felülethez megfelelő terméket kínál. A kendők tépőzáras rögzítéssel könnyedén felhelyezhetők a rezgő akkumulátorral működtetett KV 4 ablaktörlőre. Ezzel a készlettel eltávolíthatja az enyhe és a makacs szennyeződéseket is, valamint megtisztíthatja a kényes és robusztus felületeket is. További előnyük: a kendők moshatók és a tisztítás után azonnal használhatók.