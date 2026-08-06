KV 4 kendő csomag

Nagy teljesítményű törlőkendő, csempetörlő kendő és puha kendő kombinációja egy csomagban. Könnyen rögzíthető a rezgő akkumulátorral működtetett KV 4 törlőhöz tépőzáras rögzítés segítségével. Ideális minden felülethez.

Optimális tisztítás: A törlőkendőt, csempetörlő kendőt és puha kendőt tartalmazó készlet minden felülethez megfelelő terméket kínál. A kendők tépőzáras rögzítéssel könnyedén felhelyezhetők a rezgő akkumulátorral működtetett KV 4 ablaktörlőre. Ezzel a készlettel eltávolíthatja az enyhe és a makacs szennyeződéseket is, valamint megtisztíthatja a kényes és robusztus felületeket is. További előnyük: a kendők moshatók és a tisztítás után azonnal használhatók.

Jellemzők és előnyök
Egyszerű rögzítés és eltávolítás.
Mosható
  • 60 ° C-on mosható, újrahasználható.
Speciális törlőkendők
  • Tökéletes minden felületre.
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 3
Szín Fehér
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 261 x 106 x 12
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Karcálló felületek
  • Kényes felületek