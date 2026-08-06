Optimális tisztítás: A KV 4 puha kendő finom szálainak köszönhetően nagyon gyengéden és szöszmentesen tisztít. A kendő könnyedén rögzíthető az akkumulátorral működtetett KV 4 törlőhöz a tépőzáras rögzítés segítségével. Tökéletes a karcolásra érzékeny felületek esetében, például a konyhai homlokzatokon, a faanyagokon és a képernyőkön.