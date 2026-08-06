KV 4 puha kendő
A KV 4 puha kendő nagyon gyengéd, továbbá tökéletes a kényes felületeken található szennyeződések eltávolítására. Könnyedén rögzíthető a rezgő akkumulátorral működtetett KV 4 törlőhöz tépőzáras rögzítés segítségével.
Optimális tisztítás: A KV 4 puha kendő finom szálainak köszönhetően nagyon gyengéden és szöszmentesen tisztít. A kendő könnyedén rögzíthető az akkumulátorral működtetett KV 4 törlőhöz a tépőzáras rögzítés segítségével. Tökéletes a karcolásra érzékeny felületek esetében, például a konyhai homlokzatokon, a faanyagokon és a képernyőkön.
Jellemzők és előnyök
Horog és hurok alapú rögzítés.
- Egyszerű rögzítés és eltávolítás.
Mosható
- 60 ° C-on mosható, újrahasználható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|2
|Szín
|Fehér
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|261 x 106 x 6
Alkalmazási területek
- Kényes felületek