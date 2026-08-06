KV 4 törlőkendő
Könnyedén, gyorsan és hatékonyan: A törlőkendő a tépőzáras rendszer segítségével könnyedén rögzíthető a rezgő akkumulátoros KV 4 ablaktörlőhöz, és eltávolítja a makacs szennyeződéseket még a robusztus felületekről is.
A KV 4 törlőkendő kiváló minőségű súroló szálainak köszönhetően különösen alkalmas a makacs szennyeződések robusztus felületekről történő eltávolítására. Ide tartoznak a karcálló felületek, például a főzőlap, a sütő, a grill-lemezek, az ablakok és a csempék. A kendő tépőzáras rögzítéssel könnyedén rögzíthető az akkumulátorral működtetett KV 4 törlőhöz. A törlőkendő strapabíró, mosható és tisztítás után azonnal használható.
Jellemzők és előnyök
Horog és hurok alapú rögzítés.
- Egyszerű rögzítés és eltávolítás.
Mosható
- 60 ° C-on mosható, újrahasználható.
Súroló szálak
- Gyorsan fellazítja a szennyeződéseket.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|2
|Szín
|Fehér
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|261 x 106 x 8
Alkalmazási területek
- Karcálló felületek
- Ablakok és üvegfelületek
- Konyhai munkalapok
- Zuhanykabinok/fürdőkádak