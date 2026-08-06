KV 4 törlőkendő

Könnyedén, gyorsan és hatékonyan: A törlőkendő a tépőzáras rendszer segítségével könnyedén rögzíthető a rezgő akkumulátoros KV 4 ablaktörlőhöz, és eltávolítja a makacs szennyeződéseket még a robusztus felületekről is.

A KV 4 törlőkendő kiváló minőségű súroló szálainak köszönhetően különösen alkalmas a makacs szennyeződések robusztus felületekről történő eltávolítására. Ide tartoznak a karcálló felületek, például a főzőlap, a sütő, a grill-lemezek, az ablakok és a csempék. A kendő tépőzáras rögzítéssel könnyedén rögzíthető az akkumulátorral működtetett KV 4 törlőhöz. A törlőkendő strapabíró, mosható és tisztítás után azonnal használható.

Jellemzők és előnyök
Horog és hurok alapú rögzítés.
  • Egyszerű rögzítés és eltávolítás.
Mosható
  • 60 ° C-on mosható, újrahasználható.
Súroló szálak
  • Gyorsan fellazítja a szennyeződéseket.
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 2
Szín Fehér
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 261 x 106 x 8
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Karcálló felületek
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Konyhai munkalapok
  • Zuhanykabinok/fürdőkádak