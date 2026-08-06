A KV 4 törlőkendő kiváló minőségű súroló szálainak köszönhetően különösen alkalmas a makacs szennyeződések robusztus felületekről történő eltávolítására. Ide tartoznak a karcálló felületek, például a főzőlap, a sütő, a grill-lemezek, az ablakok és a csempék. A kendő tépőzáras rögzítéssel könnyedén rögzíthető az akkumulátorral működtetett KV 4 törlőhöz. A törlőkendő strapabíró, mosható és tisztítás után azonnal használható.