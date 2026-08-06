KV törlőkendő

Egyszerűen ötletes: a tépőzáras rögzítéssel ellátott törlőkendő segít a szennyeződés könnyed eltávolításában mindenféle sima felületről a rezgő KV 4 akkus törlővel.

A mosható törlőkendő hihetetlenül egyszerűen rögzíthető a rezgő KV 4 vezeték nélküli ablaktörlőhöz és eltávolítható a tépőzáras rendszernek köszönhetően - ezáltal a törlőkendő cseréje gyors és kényelmes.

Jellemzők és előnyök
Horog és hurok alapú rögzítés.
  • A horog-hurok alapú rögzítés rendkívül gyorssá és egyszerűvé teszi a törlőrongy cseréjét.
Mosható
  • A törlőrongy többször használható.
Alkalmas a KV 4-hez.
  • A törlőrongy alkalmas bármilyen sima felület KV 4-gyel történő tisztítására.
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 2
Szín Fehér
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 110 x 265 x 20
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Sima felületek
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Tükrök
  • Csempék
  • Üvegasztalok
  • Csempék