KV törlőkendő
Egyszerűen ötletes: a tépőzáras rögzítéssel ellátott törlőkendő segít a szennyeződés könnyed eltávolításában mindenféle sima felületről a rezgő KV 4 akkus törlővel.
A mosható törlőkendő hihetetlenül egyszerűen rögzíthető a rezgő KV 4 vezeték nélküli ablaktörlőhöz és eltávolítható a tépőzáras rendszernek köszönhetően - ezáltal a törlőkendő cseréje gyors és kényelmes.
Jellemzők és előnyök
Horog és hurok alapú rögzítés.
- A horog-hurok alapú rögzítés rendkívül gyorssá és egyszerűvé teszi a törlőrongy cseréjét.
Mosható
- A törlőrongy többször használható.
Alkalmas a KV 4-hez.
- A törlőrongy alkalmas bármilyen sima felület KV 4-gyel történő tisztítására.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|2
|Szín
|Fehér
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|110 x 265 x 20
Alkalmazási területek
- Sima felületek
- Ablakok és üvegfelületek
- Tükrök
- Csempék
- Üvegasztalok
- Csempék