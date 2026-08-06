35 cm lánchossz. A CNS 36-35 Battery akkumulátoros láncfűrészhez a szerszám használatát nem igénylő láncrendszer gyorsan és egyszerűen felhelyezhető. Ez biztosítja az optimális vágási teljesítményt, a különösen hosszú élettartamot és a sokrétű felhasználhatóságot. Visszacsapódásmentes lánc alacsony vibrációs értékkel.