Lánc láncfűrészhez 30cm 18V

A mindenkori legtökéletesebb vágási minőségről gondoskodik a 30 cm lánc a CNS 18-30 akkumulátoros láncfűrészhez.Visszacsapódásgátló effekt és szerszám nélküli láncrendszer.

30 cm lánchossz. A CNS 18-30 Battery akkumulátoros láncfűrészhez a szerszám használatát nem igénylő láncrendszer gyorsan és egyszerűen felhelyezhető. Ez biztosítja az optimális vágási teljesítményt, a különösen hosszú élettartamot és a sokrétű felhasználhatóságot. Visszacsapódásmentes lánc alacsony vibrációs értékkel.

Jellemzők és előnyök
Kíváló minőségű lánc
  • Legjobb vágási minőség a Kärcher láncfűrésszel
Szerszám nélküli lánccsere
  • A lánc könnyedén cserélhető
Minimális visszacsapó effekt
  • Visszacsapásmentes ugyanazon nagy teljesítménynél is
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín ezüst
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 430 x 35 x 5
Alkalmazási területek
  • Fák
  • Ágak
  • Tűzifa