Lánc láncfűrészhez 30cm 18V
A mindenkori legtökéletesebb vágási minőségről gondoskodik a 30 cm lánc a CNS 18-30 akkumulátoros láncfűrészhez.Visszacsapódásgátló effekt és szerszám nélküli láncrendszer.
30 cm lánchossz. A CNS 18-30 Battery akkumulátoros láncfűrészhez a szerszám használatát nem igénylő láncrendszer gyorsan és egyszerűen felhelyezhető. Ez biztosítja az optimális vágási teljesítményt, a különösen hosszú élettartamot és a sokrétű felhasználhatóságot. Visszacsapódásmentes lánc alacsony vibrációs értékkel.
Jellemzők és előnyök
Kíváló minőségű lánc
- Legjobb vágási minőség a Kärcher láncfűrésszel
Szerszám nélküli lánccsere
- A lánc könnyedén cserélhető
Minimális visszacsapó effekt
- Visszacsapásmentes ugyanazon nagy teljesítménynél is
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|ezüst
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|430 x 35 x 5
Alkalmazási területek
- Fák
- Ágak
- Tűzifa