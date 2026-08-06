A PSW 18-20 Battery teleszkópos fűrész 20 cm-es pengéjének lánca az egyszerű láncfeszítő rendszernek köszönhetően gyorsan és könnyedén rögzíthető. Minden alkalommal optimális vágási teljesítményt ér el, rendkívül tartós és sokoldalú. A lánc alacsony rezgésértéke is lenyűgöző.