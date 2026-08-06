Lánc PSW 18-20 Battery-hez

Alacsony rezgésű és könnyen cserélhető: a PSW 18-20 Battery teleszkópos fűrész 20 cm-es pengéjének lánca minden alkalommal kiváló minőségű vágásokat eredményez.

A PSW 18-20 Battery teleszkópos fűrész 20 cm-es pengéjének lánca az egyszerű láncfeszítő rendszernek köszönhetően gyorsan és könnyedén rögzíthető. Minden alkalommal optimális vágási teljesítményt ér el, rendkívül tartós és sokoldalú. A lánc alacsony rezgésértéke is lenyűgöző.

Jellemzők és előnyök
Kíváló minőségű lánc
  • A Kärcher akkumulátoros teleszkópos láncfűrészével mindig a legjobb minőségű vágásokat éri el.
A lánc cseréje egyszerű
  • A lánc egyszerű láncfeszítő rendszerrel történő cseréje igazán könnyű.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín ezüst
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 330 x 35 x 5
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Ágak