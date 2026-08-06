Lánc PSW 18-20 Battery-hez
Alacsony rezgésű és könnyen cserélhető: a PSW 18-20 Battery teleszkópos fűrész 20 cm-es pengéjének lánca minden alkalommal kiváló minőségű vágásokat eredményez.
A PSW 18-20 Battery teleszkópos fűrész 20 cm-es pengéjének lánca az egyszerű láncfeszítő rendszernek köszönhetően gyorsan és könnyedén rögzíthető. Minden alkalommal optimális vágási teljesítményt ér el, rendkívül tartós és sokoldalú. A lánc alacsony rezgésértéke is lenyűgöző.
Jellemzők és előnyök
Kíváló minőségű lánc
- A Kärcher akkumulátoros teleszkópos láncfűrészével mindig a legjobb minőségű vágásokat éri el.
A lánc cseréje egyszerű
- A lánc egyszerű láncfeszítő rendszerrel történő cseréje igazán könnyű.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|ezüst
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|330 x 35 x 5
Alkalmazási területek
- Ágak