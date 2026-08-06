Lángőr beépítőkészlet HDS közép/és szuper kategória

Az égő lángját egy fényérzékelő felügyeli. Ha a láng kialszik, megszakad az üzemanyag-ellátás.

Nagyobb biztonság az ABS HDS M/S lángfigyelő rendszernek köszönhetően: Az égő lángját egy fényérzékelő felügyeli. Ha a láng kialszik, megszakad az üzemanyag-ellátás.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolási súly (kg) 0,3
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