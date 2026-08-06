Lángőr beépítőkészlet HDS közép/és szuper kategória
Az égő lángját egy fényérzékelő felügyeli. Ha a láng kialszik, megszakad az üzemanyag-ellátás.
Nagyobb biztonság az ABS HDS M/S lángfigyelő rendszernek köszönhetően: Az égő lángját egy fényérzékelő felügyeli. Ha a láng kialszik, megszakad az üzemanyag-ellátás.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
Kompatibilis készülékek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.