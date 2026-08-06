Lapos sugarú fúvóka, hosszú, átm. 4 mm
Hosszú, robusztus, forgatható teljesítményű lapos sugarú fúvóka a Kärcher szárazjéges tisztítógépeihez. Gyorscserélő rendszerrel rendelkezik, és különösen alkalmas abrazív alkalmazásokhoz is.
A Kärcher hosszú lapos sugarú fúvókája ideális a koptató hatású alkalmazásokhoz alkatrészek, fröccsöntőformák vagy akár robotfűnyírók szárazjeges tisztítása során. Ez azt jelenti, hogy a makacs lerakódások, festék, olajok, kenőanyagok és korom könnyedén eltávolíthatóak. A lapos sugárú fúvóka robusztus alumíniumból és rozsdamentes acélból készült, a pisztolyban elforgatható, és az intelligens gyorscserélő rendszernek köszönhetően rendkívül könnyen kezelhető.
Jellemzők és előnyök
Hosszú, koptató hatású sugár
- A nagy teljesítmény a rendkívül makacs lerakódások könnyed eltávolítását is eredményezi.
Gyorscsere-rendszer
- Rendkívül könnyen kezelhető és variálható beállítás.
Robusztus, hosszú élettartamú kialakítás
- Kiváló minőségű kivitel rozsdamentes acélból és alumíniumból.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
Alkalmazási területek
- Ideális ipari környezetben történő tisztításhoz, például termelési létesítmények tisztításához.
- Formák és öntőszerszámok tisztítása
- Gépek, motoralkatrészek, öntőformák és tömítések tisztításához.
- A festék eltávolításához a gépalkatrészekről
- Kerti szerszámok és robotfűnyírók tisztításához.