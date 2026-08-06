A Kärcher hosszú lapos sugarú fúvókája ideális a koptató hatású alkalmazásokhoz alkatrészek, fröccsöntőformák vagy akár robotfűnyírók szárazjeges tisztítása során. Ez azt jelenti, hogy a makacs lerakódások, festék, olajok, kenőanyagok és korom könnyedén eltávolíthatóak. A lapos sugárú fúvóka robusztus alumíniumból és rozsdamentes acélból készült, a pisztolyban elforgatható, és az intelligens gyorscserélő rendszernek köszönhetően rendkívül könnyen kezelhető.