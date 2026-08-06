A Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívók széleskörű alkalmazási körét tovább bővíti a ventilátor adapter készlet. Ha a szívótömlőt a fúvó funkcióval csatlakoztatja, a készülék könnyedén felfújja a légmatracokat, úszómedencéket és úszást segítő eszközöket vagy akár felfújható csónakokat. Ha a szívótömlőt a készülék szívócsatlakozójához csatlakoztatjuk, a levegő automatikusan kiszívásra kerül, így a levegő unalmas kézi kinyomása a múlté. A tartozékkészlet tartalmaz egy adapterdarabot a nedves és száraz porszívó szívótömlőjéhez való csatlakoztatáshoz, valamint három különböző méretű fúvókát (S, M és L), amelyek kompatibilisek a felfújható termékek széles skáláján található szelepekkel.