Légfúvó adapter szett
Biztosítja a légmatracok, úszómedencék, felfújható csónakok stb. könnyű felfújását és leeresztését a Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóval.
A Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívók széleskörű alkalmazási körét tovább bővíti a ventilátor adapter készlet. Ha a szívótömlőt a fúvó funkcióval csatlakoztatja, a készülék könnyedén felfújja a légmatracokat, úszómedencéket és úszást segítő eszközöket vagy akár felfújható csónakokat. Ha a szívótömlőt a készülék szívócsatlakozójához csatlakoztatjuk, a levegő automatikusan kiszívásra kerül, így a levegő unalmas kézi kinyomása a múlté. A tartozékkészlet tartalmaz egy adapterdarabot a nedves és száraz porszívó szívótömlőjéhez való csatlakoztatáshoz, valamint három különböző méretű fúvókát (S, M és L), amelyek kompatibilisek a felfújható termékek széles skáláján található szelepekkel.
Jellemzők és előnyök
Felfújás a nedves és száraz porszívó fúvó funkciójával
- Időt és erőfeszítést takarít meg a kézi felfújáshoz képest.
Leeresztés a nedves és száraz porszívó szívó funkciójával
- Gyors és kényelmes leeresztés a kézi légtelenítéshez képest.
A tartozékkészlet tartalmazza az adapterdarabot és a fúvókákat három méretben
- Adapter a szívótömlő biztonságos csatlakoztatásához.
- A három mellékelt fúvókaméret (S, M és L) kompatibilis a különféle felfújható termékek szelepeivel, és könnyen felszerelhető az adapterdarabra.
Tartozékkészlet minden Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóhoz
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (-rész)
|2
|Standard névleges átmérő (mm)
|NW 35
|Szín
|fekete
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|110 x 70 x 80
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Felfújható termékek (pl. légágy)