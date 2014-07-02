Lehúzó gumiél, keskeny

Akkumulátoros WV 50, WV 2, WV 5 és WVP 10 ablaktisztítók gumiéleinek cseréjéhez. A csíkmentes tisztaságért minden sima felületeken, lecsepegő víz nélkül.

Az akkumulátoros Window Vac gumibetétjei (170 milliméteres) gyorsan és egyszerűen cserélhetőek, és minden sima felület csíkmentes tisztaságát biztosítják - lecsöpögő víz nélkül.

Jellemzők és előnyök
Vékony szilikonajak
  • Csíkmentes tisztítás.
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 2
Szín fekete
Méretek (H × Sz × M) (mm) 170 x 42 x 5
Alkalmazási területek
  • Osztott ablakok
  • Sima felületek
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Tükrök
  • Csempék
  • Zuhanykabinok/fürdőkádak
  • Konyhai munkalapok
  • Napenergia rendszerek