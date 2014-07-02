Lehúzó gumiél, keskeny
Akkumulátoros WV 50, WV 2, WV 5 és WVP 10 ablaktisztítók gumiéleinek cseréjéhez. A csíkmentes tisztaságért minden sima felületeken, lecsepegő víz nélkül.
Az akkumulátoros Window Vac gumibetétjei (170 milliméteres) gyorsan és egyszerűen cserélhetőek, és minden sima felület csíkmentes tisztaságát biztosítják - lecsöpögő víz nélkül.
Jellemzők és előnyök
Vékony szilikonajak
- Csíkmentes tisztítás.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|2
|Szín
|fekete
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|170 x 42 x 5
Alkalmazási területek
- Osztott ablakok
- Sima felületek
- Ablakok és üvegfelületek
- Tükrök
- Csempék
- Zuhanykabinok/fürdőkádak
- Konyhai munkalapok
- Napenergia rendszerek