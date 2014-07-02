Lehúzó gumiél, széles

A WV 50, WV 2 és WV 5 ablaktisztítók gumibetétjeinek cseréjéhez. A csíkmentes tisztaságért minden sima felületeken, lecsepegő víz nélkül.

Egyszerűen cserélje ki a gumibetéteket (280 milliméteres), és az akkumulátoros Window Vac ismét minden sima felületen csíkmentes tisztaságot garantál - lecsepegő víz nélkül.

Jellemzők és előnyök
Vékony szilikonajak
  • Csíkmentes tisztítás.
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 2
Szín fekete
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 280 x 5 x 45
Alkalmazási területek
  • Sima felületek
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Tükrök
  • Csempék
  • Zuhanykabinok/fürdőkádak
  • Konyhai munkalapok
  • Napenergia rendszerek