Lehúzó gumiél, széles
A WV 50, WV 2 és WV 5 ablaktisztítók gumibetétjeinek cseréjéhez. A csíkmentes tisztaságért minden sima felületeken, lecsepegő víz nélkül.
Egyszerűen cserélje ki a gumibetéteket (280 milliméteres), és az akkumulátoros Window Vac ismét minden sima felületen csíkmentes tisztaságot garantál - lecsepegő víz nélkül.
Jellemzők és előnyök
Vékony szilikonajak
- Csíkmentes tisztítás.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|2
|Szín
|fekete
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|280 x 5 x 45
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Sima felületek
- Ablakok és üvegfelületek
- Tükrök
- Csempék
- Zuhanykabinok/fürdőkádak
- Konyhai munkalapok
- Napenergia rendszerek