Lengő tartó, rozsdamentes

Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolási súly (kg) 1,8
Kompatibilis készülékek