A magasnyomású csukló szöge akár 120°-ig fokozatmentesen állítható, ennek köszönhetően a nehezen elérhető helyek is gond nélkül megtisztíthatók a magasnyomással végzett munka során. Gépek, járművek, alapzatok, homlokzatok, tetőzetek és sok minden más gyorsan és hatékonyan megtisztítható segítségével. A csatlakoztatás egészen egyszerűen és kényelmesen, közvetlenül a magasnyomású tisztító szórószárán keresztül történik.