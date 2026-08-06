Magasnyomású forgó csukló

A nehezen elérhető helyekhez: Magasnyomású csukló fokozatmentes szögbeállítással 120° -ig. Egyszerűen csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárához.

A magasnyomású csukló szöge akár 120°-ig fokozatmentesen állítható, ennek köszönhetően a nehezen elérhető helyek is gond nélkül megtisztíthatók a magasnyomással végzett munka során. Gépek, járművek, alapzatok, homlokzatok, tetőzetek és sok minden más gyorsan és hatékonyan megtisztítható segítségével. A csatlakoztatás egészen egyszerűen és kényelmesen, közvetlenül a magasnyomású tisztító szórószárán keresztül történik.

Specifikációk

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 300
Hőmérséklet (°C) max. 155
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,5
Kompatibilis készülékek
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