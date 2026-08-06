Magasnyomású forgó csukló

Magasnyomású csukló: hála a fokozatmentes szögbeállításnak 120° -ig ideálisan tisztíthatja a nehezen elérhető helyeket. Csak csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárára.

Gépek, járművek, alapzatok, homlokzatok vagy tetőzetek magasnyomású tisztítása során gyakran találkozunk olyan részekkel, amelyek a szórószárral nem vagy csak nehézkesen érhetők el. A magasnyomású csuklóval ez a gond többé nem áll fenn, annak szöge ugyanis akár 120°-ig fokozatmentesen állítható, ennek köszönhetően a nehezen elérhető helyek is gond nélkül megtisztíthatók, így nem maradnak piszkos részek. A csatlakoztatás egyszerűen közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárára vagy egy teleszkópos nyélre történik.

Specifikációk

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 300
Hőmérséklet (°C) max. 155
Csatlakozómenet M 18
Csomagolási súly (kg) 0,4
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.