Magasnyomású forgó csukló
Magasnyomású csukló: hála a fokozatmentes szögbeállításnak 120° -ig ideálisan tisztíthatja a nehezen elérhető helyeket. Csak csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárára.
Gépek, járművek, alapzatok, homlokzatok vagy tetőzetek magasnyomású tisztítása során gyakran találkozunk olyan részekkel, amelyek a szórószárral nem vagy csak nehézkesen érhetők el. A magasnyomású csuklóval ez a gond többé nem áll fenn, annak szöge ugyanis akár 120°-ig fokozatmentesen állítható, ennek köszönhetően a nehezen elérhető helyek is gond nélkül megtisztíthatók, így nem maradnak piszkos részek. A csatlakoztatás egyszerűen közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárára vagy egy teleszkópos nyélre történik.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Max. üzemi nyomás (bar)
|300
|Hőmérséklet (°C)
|max. 155
|Csatlakozómenet
|M 18
|Csomagolási súly (kg)
|0,4
Kompatibilis készülékek
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