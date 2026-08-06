Gépek, járművek, alapzatok, homlokzatok vagy tetőzetek magasnyomású tisztítása során gyakran találkozunk olyan részekkel, amelyek a szórószárral nem vagy csak nehézkesen érhetők el. A magasnyomású csuklóval ez a gond többé nem áll fenn, annak szöge ugyanis akár 120°-ig fokozatmentesen állítható, ennek köszönhetően a nehezen elérhető helyek is gond nélkül megtisztíthatók, így nem maradnak piszkos részek. A csatlakoztatás egyszerűen közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárára vagy egy teleszkópos nyélre történik.