Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Lenyűgöző értékek és alapfelszerelés: egy nagynyomású tömlő (ID 10), 10 m hosszú, akár 220 bar nyomásig használható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő ( ) ID 10
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 220
Hossz (m) 10
Csatlakozómenet 2 x EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 2,9
Kompatibilis készülékek