Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás
Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és kézi csavarzattal. M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 6/155°C/250 bar
10 méteres magasnyomású tömlő (M 22 x 1.5) törés elleni védelemmel. Szabadalmaztatott (forgatható) AVS-pisztolycsatlakozássa és kézi csavarozással. További adatok: DN 6/155°C/250 bar.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Belső átmérő ( )
|ID 6
|Hőmérséklet (°C)
|max. 155
|Max. nyomás (bar)
|250
|Hossz (m)
|10
|Csatlakozómenet
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás
|Csomagolási súly (kg)
|1,7