Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás

Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és kézi csavarzattal. M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 6/155°C/250 bar