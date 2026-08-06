Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
10 m hosszú, magasnyomású tömlő EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel mindkét oldalon. Névleges méret DN 6, 250 bar-ig.
10 méteres magasnyomású tömlő (M 22 x 1.5) törés elleni védelemmel. Szabadalmaztatott (forgatható) AVS-pisztolycsatlakozássa és kézi csavarozással. További adatok: DN 6/155°C/250 bar.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Belső átmérő ( )
|ID 6
|Hőmérséklet (°C)
|max. 155
|Max. nyomás (bar)
|250
|Hossz (m)
|10
|Csatlakozómenet
|2 x EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|1,9
Kompatibilis készülékek
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 P Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M ST
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Car
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M ST
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C eB
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 CXA eB
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HKF 30/14-E tisztítófej