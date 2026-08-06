Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

10 m hosszú, magasnyomású tömlő EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel mindkét oldalon. Névleges méret DN 6, 250 bar-ig.

10 méteres magasnyomású tömlő (M 22 x 1.5) törés elleni védelemmel. Szabadalmaztatott (forgatható) AVS-pisztolycsatlakozássa és kézi csavarozással. További adatok: DN 6/155°C/250 bar.

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő ( ) ID 6
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 250
Hossz (m) 10
Csatlakozómenet 2 x EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 1,9