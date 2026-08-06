Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 6), amely mindkét oldalon EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve. 250 bar nyomásig is használható, illetve ANTI! Twist-tel van ellátva.