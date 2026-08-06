Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock

Magasnyomású tömlő (DN 6), amely ANTI! Twist-tel és az új EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. Egészen 300 bar nyomásig használható. 10 m hosszú.

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő ( ) ID 6
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 300
Hossz (m) 10
Csatlakozómenet 2 x EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 2
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock