Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock

Magasnyomású tömlő (DN 6), amely ANTI! Twist-tel és az új EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. Egészen 300 bar nyomásig használható. 10 m hosszú.