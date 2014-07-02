Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás

Szabadalmaztatott AVS-csatlakozással ( elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott ) és kézi csavarozással, menet M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel. NW 8/155°C/315 bar