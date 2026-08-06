Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Magasnyomású tömlő (DN 8), amely egészen 315 bar nyomásig használható. Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon, ANTI! Twist-tel van ellátva és 10 m hosszú.

10 méteres magasnyomású tömlő (M 22 x 1.5) törés elleni védelemmel. Szabadalmaztatott (forgatható) AVS-pisztolycsatlakozássa és kézi csavarozással. További adatok: DN 8/155°C/315 bar.

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő ( ) ID 8
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 315
Hossz (m) 10
Csatlakozómenet 2 x EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 2,5
Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatibilis készülékek