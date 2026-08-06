Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Magasnyomású tömlő (DN 8), amely egészen 315 bar nyomásig használható. Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon, ANTI! Twist-tel van ellátva és 10 m hosszú.