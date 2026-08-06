Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 8, 315 bar, M22 x 1,5

155 °C-ig hőálló magasnyomású tömlő (DN 8) 10 m hosszúságban. Tökéletes a Kärcher Classic termékcsalád összes magasnyomású mosójával együtt történő használatra.

Tíz méter hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) robusztus sárgaréz csatlakozócsonkokkal és M 22 × 1,5 menettel mindkét oldalon a kioldópisztolyhoz és a géphez való csatlakozáshoz. Alkalmas akár 315 bar nyomáson, illetve a Kärcher Classic termékcsalád összes nagynyomású tisztítójával történő használatra – még melegvizes gépek esetében is.

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő ( ) ID 8
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 315
Hossz (m) 10
Csatlakozómenet M22 x 1,5
Kompatibilis készülékek