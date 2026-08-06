Tíz méter hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) robusztus sárgaréz csatlakozócsonkokkal és M 22 × 1,5 menettel mindkét oldalon a kioldópisztolyhoz és a géphez való csatlakozáshoz. Alkalmas akár 315 bar nyomáson, illetve a Kärcher Classic termékcsalád összes nagynyomású tisztítójával történő használatra – még melegvizes gépek esetében is.