Magasnyomású tömlő, 10 m, ID 8, 315 bar, M22 x 1,5
155 °C-ig hőálló magasnyomású tömlő (DN 8) 10 m hosszúságban. Tökéletes a Kärcher Classic termékcsalád összes magasnyomású mosójával együtt történő használatra.
Tíz méter hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) robusztus sárgaréz csatlakozócsonkokkal és M 22 × 1,5 menettel mindkét oldalon a kioldópisztolyhoz és a géphez való csatlakozáshoz. Alkalmas akár 315 bar nyomáson, illetve a Kärcher Classic termékcsalád összes nagynyomású tisztítójával történő használatra – még melegvizes gépek esetében is.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Belső átmérő ( )
|ID 8
|Hőmérséklet (°C)
|max. 155
|Max. nyomás (bar)
|315
|Hossz (m)
|10
|Csatlakozómenet
|M22 x 1,5