Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Innovatív EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve és 220 bar nyomásig alkalmas a használata: 15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 10).

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő ( ) ID 10
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 220
Hossz (m) 15
Csatlakozómenet 2 x EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 4,2
Kompatibilis készülékek