Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Egészen 250 bar üzemi nyomásig tervezték a használatát: 15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 12). Kényelmes EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel rendelkezik mindkét oldalon.

Névleges átmérő: 12/ 155°C/ 250 bar

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő ( ) ID 12
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 210
Hossz (m) 15
Csatlakozómenet 2 x EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 5,6
Kompatibilis készülékek
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