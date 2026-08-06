Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS tömlődob csatlakozás

Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és és dugós csatlakozóval a tömlődobhoz.

15 méteres magasnyomású tömlő szabadalmaztatott (forgatható) AVS-pisztolycsatlakozással és dugós csatlakozóval a tömlődobhoz.

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő ( ) ID 6
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 250
Hossz (m) 15
Csatlakozómenet 1 x EASY!Lock / 1 x AVS tömlődob csatlakozás
Csomagolási súly (kg) 2,5