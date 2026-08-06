Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS tömlődob csatlakozás
Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és dugós csatlakozóval a tömlődobhoz.
15 méteres magasnyomású tömlő szabadalmaztatott (forgatható) AVS-pisztolycsatlakozással és dugós csatlakozóval a tömlődobhoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Belső átmérő ( )
|ID 6
|Hőmérséklet (°C)
|max. 155
|Max. nyomás (bar)
|250
|Hossz (m)
|15
|Csatlakozómenet
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS tömlődob csatlakozás
|Csomagolási súly (kg)
|2,6