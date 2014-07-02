Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás

Szabadalmaztatott AVS-csatlakozással ( elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott ) és kézi csavarozással, menet M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel. NW 8/155°C/315 bar

15 méteres magasnyomású tömlő (M 22 x 1.5) törés elleni védelemmel. Szabadalmaztatott (forgatható) AVS-pisztolycsatlakozássa és kézi csavarozással. További adatok: DN 8/155°C/315 bar.

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő ( ) ID 8
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 315
Hossz (m) 15
Csatlakozómenet 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás
Csomagolási súly (kg) 3,8