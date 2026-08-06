Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 8, 315 bar

15 m hosszú magasnyomású tömlő, DN 8, ANTI! Twist-tel van felszerelve, illetve az időtakarékos EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel mindkét oldalon.

15 méteres magasnyomású tömlő (M 22 x 1.5) törés elleni védelemmel. Szabadalmaztatott (forgatható) AVS-pisztolycsatlakozássa és kézi csavarozással. További adatok: DN 8/155°C/315 bar.

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő (mm) ID 8
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 315
Hossz (m) 15
Csomagolási súly (kg) 3,3