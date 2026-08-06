Magasnyomású tömlő, 15 m, ID 8, 315 bar
15 m hosszú magasnyomású tömlő, DN 8, ANTI! Twist-tel van felszerelve, illetve az időtakarékos EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel mindkét oldalon.
15 méteres magasnyomású tömlő (M 22 x 1.5) törés elleni védelemmel. Szabadalmaztatott (forgatható) AVS-pisztolycsatlakozássa és kézi csavarozással. További adatok: DN 8/155°C/315 bar.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Belső átmérő (mm)
|ID 8
|Hőmérséklet (°C)
|max. 155
|Max. nyomás (bar)
|315
|Hossz (m)
|15
|Csomagolási súly (kg)
|3,3