Magasnyomású tömlő, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás
Szabadalmaztatott AVS-csatlakozással ( elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott ) és kézi csavarozással, menet M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel. NW 8/155°C/315 bar
20 méteres magasnyomású tömlő (M 22 x 1.5) törés elleni védelemmel. Szabadalmaztatott (forgatható) AVS-pisztolycsatlakozássa és kézi csavarozással. További adatok: DN 8/155°C/315 bar.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Belső átmérő ( )
|ID 8
|Hőmérséklet (°C)
|max. 155
|Max. nyomás (bar)
|315
|Hossz (m)
|20
|Csatlakozómenet
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás
|Csomagolási súly (kg)
|4,8