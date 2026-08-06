Magasnyomású tömlő, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Lenyűgöző értékek az alapvető felszerelésben: 25 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 10), egészen 220 bar nyomásig használható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő ( ) ID 10
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 220
Hossz (m) 25
Csatlakozómenet 2 x EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 6,7
Kompatibilis készülékek
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