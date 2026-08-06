Magasnyomású tömlő, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Komfortos hossz (30 m) és innovatív EASY!Lock kézi csavarzat: magasnyomású tömlő (DN 8) ANTI!Twist csavarodás elleni védelem, nyomás max. 315 bar.

Névleges átmérő: 8/155°C/315 bar

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő ( ) ID 8
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 315
Hossz (m) 30
Csatlakozómenet 2 x EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 6,3
Magasnyomású tömlő, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatibilis készülékek
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