Magasnyomású tömlő, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

A 40 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 40 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek. Munkanyomás max. 220 bar.

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő ( ) ID 10
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 220
Hossz (m) 40
Csatlakozómenet 2 x EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 10,4
Kompatibilis készülékek
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