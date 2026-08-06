Magasnyomású tömlő, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel rendelkezik és sok mozgásteret hagy a 40 m-es hosszúságának köszönhetően: ez a magasnyomású tömlő (DN 12) EASY! Lock kézi csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. Használható egészen 250 bar nyomásig.

Névleges átmérő: 12/ 155°C/ 250 bar

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő ( ) ID 12
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 210
Hossz (m) 40
Csatlakozómenet 2 x EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 14,3
Kompatibilis készülékek
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