Magasnyomású tömlő Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock

Nagynyomású tömlő kényelmes EASY!Lock kézi csatlakozóval a Kärcher Classic sorozatából. Forróvizes magasnyomású tisztítókhoz is alkalmas.

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő ( ) ID 8
Hőmérséklet (°C) max. 155
Hossz (m) 10
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 3,1
Kompatibilis készülékek