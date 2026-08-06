Magasnyomású tömlő csőtisztítás DN6 14M
A 20 m-es csőtisztító tömlő egy rendkívül rugalmas, magasnyomású tömlő csőbelső tisztítására (menetes csatlakozás R 1/8-as fúvókához).
20 m hajlékony magasnyomású tömlő (DN 6) csőtisztításhoz (menetes csatlakozás R 1/8 fúvókához).
Jellemzők és előnyök
Különösen rugalmas magasnyomású PVC tömlő
- Minimális súly és optimális kezelés
- Nyomás max. 120 bar
Csatlakozás: 1/8"
- Kompatibilis a csőtisztító fúvókákkal.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Max. nyomás (bar)
|140
|Csatlakozómenet
|M22 x 1,5
|Hossz (m)
|20
|Csomagolási súly (kg)
|1,9
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.