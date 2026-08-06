Magasnyomású tömlő csőtisztítás DN6 14M

30 m hajlékony magasnyomású tömlő (DN 6) csőtisztításhoz (menetes csatlakozás R 1/8 fúvókához).

30 m hajlékony magasnyomású tömlő (DN 6) csőtisztításhoz (menetes csatlakozás R 1/8 fúvókához).

Specifikációk

Műszaki adatok

Max. nyomás (bar) 140
Csatlakozómenet M22 x 1,5
Hossz (m) 30
Csomagolási súly (kg) 2,6
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