Magasnyomású tömlő csőtisztítás DN6 14M
30 m hajlékony magasnyomású tömlő (DN 6) csőtisztításhoz (menetes csatlakozás R 1/8 fúvókához).
30 m hajlékony magasnyomású tömlő (DN 6) csőtisztításhoz (menetes csatlakozás R 1/8 fúvókához).
Specifikációk
Műszaki adatok
|Max. nyomás (bar)
|140
|Csatlakozómenet
|M22 x 1,5
|Hossz (m)
|30
|Csomagolási súly (kg)
|2,6
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