10 méteres magasnyomású tömlő (DN 6) szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással. El nem színeződő külső réteg az élelmiszeriparban történő használathoz. Mindkét oldalon csatlakozókkal, M 22 x 1.5, törésvédelemmel. További adatok: NW 6/155°C/250 bar.