Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

10 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.

10 méteres magasnyomású tömlő (DN 6) szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással. El nem színeződő külső réteg az élelmiszeriparban történő használathoz. Mindkét oldalon csatlakozókkal, M 22 x 1.5, törésvédelemmel. További adatok: NW 6/155°C/250 bar.

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő ( ) ID 8
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 250
Hossz (m) 10
Csatlakozómenet 2 x EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 2,6
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatibilis készülékek