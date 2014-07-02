Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 10 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás
Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással.
Névleges átmérő: 8/155°C/400 bar
Specifikációk
Műszaki adatok
|Belső átmérő ( )
|ID 8
|Hőmérséklet (°C)
|max. 155
|Max. nyomás (bar)
|400
|Hossz (m)
|10
|Csatlakozómenet
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás
|Csomagolási súly (kg)
|3,5