Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás

15 m magasnyomású tömlő (DN 6) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.

15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 6) szabadalmaztatott (forgó csapágyazású) AVS-pisztoly-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás az élelmiszeriparban történő használathoz. Névleges átmérő 6/155 °C/250 bar.

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő ( ) ID 6
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 250
Hossz (m) 15
Csatlakozómenet 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás
Csomagolási súly (kg) 2,7