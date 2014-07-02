Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás
15 m magasnyomású tömlő (DN 6) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.
15 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 6) szabadalmaztatott (forgó csapágyazású) AVS-pisztoly-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás az élelmiszeriparban történő használathoz. Névleges átmérő 6/155 °C/250 bar.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Belső átmérő ( )
|ID 6
|Hőmérséklet (°C)
|max. 155
|Max. nyomás (bar)
|250
|Hossz (m)
|15
|Csatlakozómenet
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás
|Csomagolási súly (kg)
|2,7