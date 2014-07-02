Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 20 m, ID 8, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás

20 m magasnyomású tömlő (DN 8) élelmiszeripari kivitelben (szürke) AVS-csatlakozással ( elcsavarodás elleni védelemmel)

20 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott (forgó csapágyazású) AVS-pisztoly-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás az élelmiszeriparban történő használathoz. További adatok: névleges átmérő 8/155 °C/250 bar.

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő ( ) ID 8
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 250
Hossz (m) 20
Csatlakozómenet 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás
Csomagolási súly (kg) 5,5