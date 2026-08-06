Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS tömlődob csatlakozás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Belső átmérő ( )
|ID 8
|Hőmérséklet (°C)
|max. 155
|Max. nyomás (bar)
|400
|Hossz (m)
|20
|Csatlakozómenet
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS tömlődob csatlakozás
|Csomagolási súly (kg)
|7
Kompatibilis készülékek
- Automata tömlődob rozsdamentes / műanyag, 20 m
- Automata tömlődob, bazaltszürke, festett, 20 m
- Automata tömlődob, lakkozott, 20 m
- Automata tömlődob, pórszórt / műanyag, 20 m
- Automata tömlődob, rozsdamentes lengő tartóval, 20 m
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St