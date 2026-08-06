Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari kivitel, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS tömlődob csatlakozás

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő ( ) ID 8
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 400
Hossz (m) 20
Csatlakozómenet 1 x EASY!Lock / 1 x AVS tömlődob csatlakozás
Csomagolási súly (kg) 7