Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari longlife kivitel, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5.