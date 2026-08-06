Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari longlife kivitel, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5.

Névleges átmérő: 8/155°C/400 bar

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő ( ) ID 8
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 400
Hossz (m) 10
Csatlakozómenet 2 x EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 3,7
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari longlife kivitel, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatibilis készülékek