Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari longlife kivitel, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással.

Névleges átmérő: 6/155°C/400 bar

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő ( ) ID 8
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 400
Hossz (m) 20
Csatlakozómenet 2 x EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 6,9
Magasnyomású tömlő - Élelmiszeripari longlife kivitel, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatibilis készülékek
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