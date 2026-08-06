Magasnyomású tömlő - íves, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

1,5 m hosszú tömlő tömlődobhoz való összekötéshez, M 22x1,5 csatlakozás és íves EASY!Lock kézi csavarzat. Max. nyomás: 400 bar

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő ( ) ID 8
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 400
Hossz (m) 1,5
Csatlakozómenet 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 0,7
Kompatibilis készülékek