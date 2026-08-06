Magasnyomású tömlő - Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

Magasnyomású tömlő 400 bar nyomásig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 1,5 hosszal. Csatlakozás: M 22 x 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal.