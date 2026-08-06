Magasnyomású tömlő - Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

1,5 m rövid magasnyomású tömlő, (DN 8) Mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a masszív és gyors csatlakozáshoz. Hosszú élettartam, és max. 400 bar nyomáshoz.

1.5 méteres magasnyomású tömlő (DN 8, M 22 x 1.5) törésvédelemmel és csatlakozókkal mindkét oldalon. Tömlődobhoz való csatlakoztatáshoz megfelelő csatlakozóval (M 22 x 1.5).

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő ( ) ID 8
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 400
Hossz (m) 1,5
Csatlakozómenet 2 x EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,8
Kompatibilis készülékek
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