Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzattal és ANTI!Twist csavarodásmentes anyagból. Max. nyomás 400 bar.

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő ( ) ID 8
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 400
Hossz (m) 10
Csatlakozómenet 2 x EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 3,8
Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatibilis készülékek