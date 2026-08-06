Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzattal és ANTI!Twist csavarodásmentes anyagból. Max. nyomás 400 bar.